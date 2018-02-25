Совет Безопасности ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию с требованием 30-дневного прекращения огня в Сирии.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Резолюция содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии безотлагательно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых, в частности, в Восточной Гуте, где не прекращаются обстрелы.
Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики «Исламского государства». К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.
Восточная Гута является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под контролем повстанцев.
Напомним, в столице Сомали Могадишо в пятницу прогремели два взрыва, в результате которых погибли не менее 18 человек.
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