Совет Безопасности ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию с требованием 30-дневного прекращения огня в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Резолюция содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии безотлагательно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых, в частности, в Восточной Гуте, где не прекращаются обстрелы.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики «Исламского государства». К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.

Восточная Гута является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под контролем повстанцев.

Напомним, в столице Сомали Могадишо в пятницу прогремели два взрыва, в результате которых погибли не менее 18 человек.