В Китае образовалась пробка из 8 тысяч автомобилей

В воскресенье, 25 февраля, в городе Хайкоу китайской провинции Хайнань более 8 тысяч автомобилей застряли в пробке на подъезде к паромной переправе. Как сообщает агентство Синьхуа, причиной стал туман.

Хайнань представляет собой остров. Он является одним из наиболее популярных у жителей Китая мест празднования Нового года и проведения новогодних каникул. С 15 по 21 февраля Хайнань посетили более 400 тысяч туристов. Они приехали на остров на 90 тысячах автомобилей по случаю китайского Нового года.

В эти выходные все три местных порта прекратили свою работу из-за погодных условий. Десятки тысяч людей не могут добраться до материковой провинции Гуандун через пролив Цюнчжо уже несколько дней.