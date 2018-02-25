В Китае образовалась пробка из 8 тысяч автомобилей
В воскресенье, 25 февраля, в городе Хайкоу китайской провинции Хайнань более 8 тысяч автомобилей застряли в пробке на подъезде к паромной переправе. Как сообщает агентство Синьхуа, причиной стал туман.
Хайнань представляет собой остров. Он является одним из наиболее популярных у жителей Китая мест празднования Нового года и проведения новогодних каникул. С 15 по 21 февраля Хайнань посетили более 400 тысяч туристов. Они приехали на остров на 90 тысячах автомобилей по случаю китайского Нового года.
В эти выходные все три местных порта прекратили свою работу из-за погодных условий. Десятки тысяч людей не могут добраться до материковой провинции Гуандун через пролив Цюнчжо уже несколько дней.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”