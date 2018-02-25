Смерть деда не помешала Лионелю Месси установить парочку рекордов (фото)

Как сообщает издание ElMundoDeportivo, в одном из госпиталей аргентинского города Ромарио скончался 80-летний дед знаменитого форварда «Барселоны» Лионеля Месси Антонио Кутиччини. Несмотря на печальное известие, лучший бомбардир Ла лиги спустя два дня вышел на домашний матч чемпионата Испании с «Жироной» и помог своей команде разгромить соперника (6:1).

Заодно Месси установил пару рекордов. Во-первых, «Жирона» стала 36-м (!) клубом, чьи ворота аргентинец, оформивший дубль, поразил в чемпионате Испании. По этому показателю лидер атак «Барсы» обошел бывшего нападающего «Реала» Рауля и форварда «Атлетика» Арица Адуриса, которые забивали в ворота 35 команд Ла лиги.

Кроме того, Лионель, отдавший результативный пас Луису Суаресу, с 148 голевыми передачами (в 407 играх) рекордсмен чемпионата по этому показателю за последние 40 лет. Прежнее достижение принадлежало бывшему полузащитнику «Реала» Мичелу Гонсалесу, который в период с 1982-го по 1996 год в 404 матчах примеры отдал 147 голевых пасов.

В детстве дедушка и бабушка часто водили Лионеля Месси на тренировки

Всего же в 25 встречах текущего чемпионата Испании Месси забил 22 мяча и 15 раз удачно ассистировал партнерам.

Разыгрался и оппонент аргентинца Криштиану Роналду из «Реала», который в домашней игре с (4:0) забил свой 300-й мяч в чемпионате Испании (для этого ему понадобился на 41 поединок меньше, чем Месси).

Положение лидеров: 1. «Барселона» -- 65 очков (25 матчей); 2. «Атлетико» -- 55 (24); 3. «Реал» -- 51 (25); 4. «Валенсия» -- 46 (24); 5. «Севилья» -- 39 (24).

Ранее fakty.ua сообщали, что «Челси» в Лиге чемпионов не удержал победу над «Барселоной».