В Харькове произошла авария на теплосетях

В Харькове произошло несколько порывов труб магистральной теплосети на протяжении вечера субботы, 24 февраля, и ночи воскресенья. По состоянию на утро 25 февраля без теплоснабжения остались почти 130 многоэтажных жилых домов, семь детсадов, пять лечебных учреждений и три школы.

Об этом сообщает ГСЧС.

«24 февраля около 15.00 в Немышлянском районе Харькова из-за долговременной эксплуатации произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм в результате чего без теплоснабжения остались 664 объекты жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 — стационары)», — говорится в сообщении.

Из-за повторных порывов в 21.00 субботы, в 2.00 и в 5.00 воскресенья, по состоянию на 7.00 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), семь детских садов (восстановлено 14), пять лечебных учреждений (восстановлено девять) и три школы (восстановлено 23).

Напомним, ранее в Харькове ликвидировали аварию на тепломагистрали по улице Шатиловская.