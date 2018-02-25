Центральная Рада на вокзале в Коростене решила, что тризуб станет гербом Украины

— В начале февраля 1918 года российские большевистские войска во главе с маниакально жестоким революционером Михаилом Муравьевым захватили Киев, устроив кровавую расправу над тысячами обывателей, — рассказал «ФАКТАМ» заведующий Музеем Украинской революции 1917−1921 годов Александр Кучерук. — Центральная Рада была вынуждена эвакуироваться вначале в Житомир, затем в Коростень. Именно на вокзале Коростеня в железнодорожном вагоне Малая Рада (орган Центральной Рады) 25 февраля (по новому стилю) проголосовала за то, чтобы тризуб — княжеский знак великого князя Владимира Крестителя — стал гербом Украинской Народной Республики.

— В обществе была единая точка зрения о том, что флагом УНР станет сине-желтый стяг, а вот по поводу герба поначалу были различные мнения, — рассказал «ФАКТАМ» специалист по геральдике, заслуженный художник Украины Олекса Руденко. — Так, лидер Центральной Рады Михаил Грушевский, хотя и включил в свой вариант герба тризуб, но центральным его элементом видел золотой плуг на синем щите. Среди других предложений — синий щит с 30 звездами (по количеству земель УНР), такого же цвета щит с семью звездами (по числу букв в слове «Украина»)… В 1917 году специальная комиссия рассматривала эти и другие предложения, но окончательного выбора так и не сделала.

Тем временем в народе все больше утверждалось представление о том, что гербом державы должен стать тризуб. Этому способствовало то, что художник Нарбут изобразил его на первых украинских деньгах (100 карбованцах), запущенных в оборот в конце 1917 года.

Жена другого художника Василия Кричевского Евгения написала в воспоминания, что ее муж начал работу над дизайном герба УНР, главным элементом которого является тризуб, в январе 1918 года. Их семья тогда жила в Киеве в многоквартирном доме Михаила Грушевского. В начале февраля, перед тем как начать штурм украинской столицы, большевистские войска Муравьева целенаправленно расстреляли из пушек это здание. Кричевские с дочкой, которой был месяц от роду, едва успели покинуть горевший дом. В огне погибли сделанные Кричевским первые эскизы герба, банкнот, почтовых марок.

— Так что, когда 25 февраля Малая Рада приняла в Коростене решение, что гербом УНР станет тризуб, конкретных эскизов не существовало, — рассказал «ФАКТАМ» заведующий Музеем творческой семьи Кричевских в поселке Опишня Полтавской области Анатолий Плохий. — В начале марта украинские войска при поддержке армии кайзера Германии освободили Киев от большевиков. Центральная Рада вернулась в столицу, и Михаил Грушевский попросил Василия Кричевского представить предложения по дизайну малого и большого гербов страны, верительных грамот и почтовых марок. На выполнение задание отводилась неделя. 22 марта эскизы малого и большого гербов, созданные Кричевским, были утверждены Центральной Радой. К столетию этого события в нашем музее будут проведены торжественные мероприятия.