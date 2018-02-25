На Прикарпатье кобыла Мышка помогла патрульным спасти хозяина

Патрульные вечером осуществляли объезд по проселочной дороге и обратили внимание на стоявшую на обочине одинокую кобылу.

Полицейские заподозрили неладное — как можно было оставить животное на ночь в такой мороз? Они вышли из машины и принялись осматривать местность. Лежащего прямо на земле хозяина обнаружили в поле рядом с дорогой. Он был хорошо выпивший, судя по всему, по дороге заснул, и его уже заметало снегом.

Если бы не кобыла Мышка, селянин замерз бы насмерть, да и животное погибло.

Правоохранители привели мужчину в чувство, но тот ничего не помнил. Лишь позднее, уже в деревне, куда его с лошадью доставили полицейские, наконец, припомнил, где живет, — сообщили «ФАКТАМ» в патрульной полиции Ивано-Франковской области.