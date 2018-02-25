На Кентукки обрушился сильный шторм, два человека погибли
В ночь на воскресенье, 25 февраля, на американский штат Кентукки обрушился сильный шторм, два человека погибли.
Об этом сообщает телеканал WKRN.
Жертвой непогоды стали водитель, автомобиль которого смыло с моста потоком воды.
Шторм в некоторых районах штата сопровождался торнадо. Повреждены по меньшей мере 12 домов, около 30 человек были вынуждены покинуть свои жилища из-за непогоды. Одна женщина погибла в своем доме, который обрушился из-за торнадо.
Напомним, ранее немецкие страховщики подсчитали, что ураган «Фридерике», которые накануне обрушился на Германию, причинил ущерб на 500 миллионов евро.
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