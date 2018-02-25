В России проходят акции и марши памяти Бориса Немцова

В российских городах проходят акции памяти оппозиционера Бориса Немцова, застреленного в Москве 27 февраля 2015 года.

Об этом сообщает «Казанский репортер».

В частности, митинг проходит в Казани, где на акцию вышли около 100 человек, среди них — сторонники «Открытой России», политик Алексей Навальный и кандидат в президенты Ксения Собчак.

Шествие и митинг прошли в Новосибирске: там колонна прошла по центральной улице города до памятника жертвам политических репрессий, где начался согласованный с властями митинг. В шествии приняли участие 80 человек, в митинге — около 100, передает Интерфакс.

Акция, проведение которой согласовано с властями, пройдет и в Москве: сбор участников состоится в 13:00 на Страстном бульваре, колонна будет двигаться по бульварам с окончанием шествия на проспекте Сахарова.

Напомним, в США законодатели округа Колумбия проголосовали за решение назвать площадь перед посольством России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова.