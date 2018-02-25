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На Днепродзержинском водохранилище местные жители сняли с дрейфовавшей льдины 10 рыбаков

На Днепродзержинском водохранилище местные жители сняли с дрейфовавшей льдины 10 рыбаков

Яна СОКОЛОВА, специально для «ФАКТОВ» (Полтава)

25.02.2018 16:06 456

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В субботу, 24 февраля, около 50 любителей подледного лова, рыбачивших на Днепродзержинском водохранилище близ села Орлик Кобелякского района Полтавской области, оказались на дрейфующей льдине, которую ветер относил в открытое искусственное море.

Перепуганные люди стали, как говорится, бить во все колокола. Тревожные сигналы получили и спасатели, и полицейские, и медики, и родные рыбаков.

Увы, из Кобеляк до Орлика около пятидесяти километров разбитой дороги, — рассказала «ФАКТАМ» начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко. — Но, к счастью, пока наши сотрудники приехали на место происшествия, профессиональная помощь терпящим бедствие рыбакам не понадобилась. Их спасли местные жители. Один из фермеров, знакомый которого, ксатити, находился на льдине, отправил в море два личных аэроглиссера. На этом транспорте на берег было доставлено десять человек — остальные, кто помоложе, сумели на свой страх и риск перепрыгнуть через появившуюся промоину в узком месте. Расстояние от берега к дрейфующей льдине составляло приблизительно два километра. До приезда спасательных служб все рыбаки успели либо разъехаться по домам, либо перебраться в безопасное место.

Поскольку водоем возле Орлика пользуется особой популярностью у любителей зимней рыбалки и здесь довольно часто происходят подобные ситуации, районное руководство рассматривает возможность создания в селе спасательной станции.

Фото из сайта главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области

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