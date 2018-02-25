Продолжаются бомбардировки в Сирии, несмотря на решение Совбеза ООН

Сирийские правительственные войска продолжают обстрелы и бомбардировки Восточной Гуты, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии.

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает Reuters.

Утром 25 февраля в регионе были осуществлены два авиаудара. Погибла одна женщина.

Сейчас район Восточной Гуты находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская группа Джебхат ан-Нусра. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек.

«Мы будем придерживаться режима прекращения огня, Сирия также будет его придерживаться. Часть пригородов Дамаска, которые удерживаются террористами, не попадают под действие режима прекращения огня и там будут проводиться операции по зачистке», — сказал руководитель иранского генштаба Мохаммад Бакери.

Напомним, ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию с требованием 30-дневного прекращения огня в Сирии.