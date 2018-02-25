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Пхеньян готов к переговорам с США

Пхеньян готов к переговорам с США

Инф. «ФАКТОВ»

25.02.2018 17:35 143

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КНДР готов к переговорам с Соединенными Штатами. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пресс-службу президента Южной Кореи после часовой встречи между президентом Южной Кореи Мун Чжэн Ином и представителем Северной Кореи генералом Ким Йонг Чолом, которая состоялась после прибытия делегации КНДР на церемонию закрытия зимних Олимпийских игр.

«Северная Корея согласилась, что межкорейские отношения должны «улучшаться равносильно с отношениями между Северной Кореей и Соединенными Штатами», — отмечается в сообщении администрации Мун ЧженИна.

Делегация США на церемонии Игр также присутствовала, ее возглавляет дочь и советник президента США Иванка Трамп, а северокорейскую группу возглавляет Ким Йонг Чол, бывший начальник разведки, обвиняемый в причастности к нападениям 2010 года, в результате которых погибли 50 южнокорейцев.

Напомним, КНДР и Республика Корея должны попытаться создать условия, при которых стал бы возможным визит в КНДР главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом южнокорейский лидер заявил во вторник, 13 февраля.

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