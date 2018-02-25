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В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение

Инф. «ФАКТОВ»

25.02.2018 18:11 500

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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине. На 27−28 февраля в стране объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 25 февраля.

Порывы ветра достигнут 15−22 м/с, а в Приазовье местами 25−27 м/с.

В большинстве областей Украины на вторник, 27 февраля, объявлено штормовое предупреждение.

Днем 27 февраля в южных, а также Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях прогнозируются сильные снегопады, метели и снежные заносы.

Напомним, серьезные морозы в ближайшие несколько дней установятся на всей территории Украины.

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