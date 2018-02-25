В Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине. На 27−28 февраля в стране объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 25 февраля.

Порывы ветра достигнут 15−22 м/с, а в Приазовье местами 25−27 м/с.

В большинстве областей Украины на вторник, 27 февраля, объявлено штормовое предупреждение.

Днем 27 февраля в южных, а также Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях прогнозируются сильные снегопады, метели и снежные заносы.

Напомним, серьезные морозы в ближайшие несколько дней установятся на всей территории Украины.