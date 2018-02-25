Госпогранслужба Украины сообщает о фактах насильственной мобилизации в ОРДиЛО

Как стало известно оперативникам Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы, в городе Макеевке (оккупированная часть Донецкой области — Авт.) недавно задержали группу мужчин, которыми оказались шахтеры. Получив повестки из военкомата так называемой «ДНР» и, не желая вступать в ряды незаконных вооруженных формирований, молодые люди решили пересечь некую «таможню ДНР», где и были задержаны.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы Украины в рубрике «Новости с той стороны».

«Группу шахтеров из Макеевки сами «ДНР"-ровцы задержали перед границей с Россией в районе Успенки, как стало известно из источников на оккупированных территориях», -- рассказала «Фактам» пресс-секретарь Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко.

Подобные случаи дезертирства потенциальных «военнослужащих» и тех, кто уже успел встать на сторону боевиков наблюдаются в ОРДиЛо все чаще. Командование незаконных вооруженных формирований фейковых «республик» очень обеспокоено неукомплектованностью личного состава, поэтому уповает только на прибытие очередной порции кадровых офицеров вооруженных сил России, — отмечается в официальной информации.

В тоже время, как сообщили «Фактам» собственные источники в ОРДиЛО, в последние месяцы уволиться из «правоохранительных органов» «ДНР» стало невозможно, рапорт подписывают только в том случае, если увольняющийся тут же подписывает контракт с «армией» «республики». Учащихся и студентов, с возраста 15 лет (теперь в этом возрасте в ОРДиЛО, как и в России, житель получает паспорт фейковой «республики» — Авт.), а также работников бюджетных организаций и горняков шахт, большая часть которых едва работает, или работает только в режиме водоотлива (то есть, не добывает уголь, а лишь откачивает из подземных выработок шахтные воды — авт.), в принудительном порядке отправляют на военные сборы.

Напомним, так же контракты с «армией «ДНР» в принудительном порядке заставляют подписать нескольких местных жителей, вернувшихся в Донецк по обмену задержанными 27 декабря 2017 года.

Упомянутые мужчины имеют опыт армейской службы, в Украине их обвиняли в пособничестве боевикам и сепаратистам, по возвращению в оккупированный Донецк у них отняли документы, таким образом ограничив в передвижении, и склоняя подписать контракт, после чего они будут направлены на в зону активных боевых действий.