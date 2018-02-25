﻿

USD 26.99
RSS
Госпогранслужба Украины сообщает о фактах насильственной мобилизации в ОРДиЛО

Госпогранслужба Украины сообщает о фактах насильственной мобилизации в ОРДиЛО

Егор Крушилин «Факты» (Донецк)

25.02.2018 18:55 636

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Как стало известно оперативникам Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы, в городе Макеевке (оккупированная часть Донецкой области — Авт.) недавно задержали группу мужчин, которыми оказались шахтеры. Получив повестки из военкомата так называемой «ДНР» и, не желая вступать в ряды незаконных вооруженных формирований, молодые люди решили пересечь некую «таможню ДНР», где и были задержаны.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы Украины в рубрике «Новости с той стороны».

«Группу шахтеров из Макеевки сами «ДНР"-ровцы задержали перед границей с Россией в районе Успенки, как стало известно из источников на оккупированных территориях», -- рассказала «Фактам» пресс-секретарь Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко.

Подобные случаи дезертирства потенциальных «военнослужащих» и тех, кто уже успел встать на сторону боевиков наблюдаются в ОРДиЛо все чаще. Командование незаконных вооруженных формирований фейковых «республик» очень обеспокоено неукомплектованностью личного состава, поэтому уповает только на прибытие очередной порции кадровых офицеров вооруженных сил России, — отмечается в официальной информации.

В тоже время, как сообщили «Фактам» собственные источники в ОРДиЛО, в последние месяцы уволиться из «правоохранительных органов» «ДНР» стало невозможно, рапорт подписывают только в том случае, если увольняющийся тут же подписывает контракт с «армией» «республики». Учащихся и студентов, с возраста 15 лет (теперь в этом возрасте в ОРДиЛО, как и в России, житель получает паспорт фейковой «республики» — Авт.), а также работников бюджетных организаций и горняков шахт, большая часть которых едва работает, или работает только в режиме водоотлива (то есть, не добывает уголь, а лишь откачивает из подземных выработок шахтные воды — авт.), в принудительном порядке отправляют на военные сборы.

Напомним, так же контракты с «армией «ДНР» в принудительном порядке заставляют подписать нескольких местных жителей, вернувшихся в Донецк по обмену задержанными 27 декабря 2017 года.

Упомянутые мужчины имеют опыт армейской службы, в Украине их обвиняли в пособничестве боевикам и сепаратистам, по возвращению в оккупированный Донецк у них отняли документы, таким образом ограничив в передвижении, и склоняя подписать контракт, после чего они будут направлены на в зону активных боевых действий.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины