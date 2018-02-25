«Верес» сенсационно обыграл оставшееся… вдевятером киевское «Динамо»

В воскресенье, 25 февраля, поединками в Киеве, Запорожье, Львове и Харькове завершилась программа 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

Киевское «Динамо» при 10-градусном морозе гостило на «Арене Львов» у «Верес». И уже в середине первого тайма команда из Ривного сенсационно выигрывала у гранда -- 2:0. Сначала грубейшей ошибкой Морозюка воспользовался Кулиш, а затем Ротань сфолил в своей штрафной площадке, и Симинин с пенальти удвоил преимущество хозяев поля — 2:0. При этом арбитр Дердо (на мой взгляд, ошибочно) еще и удалил Ротаня с поля.

Киевляне, к их чести, и вдесятером отыграли до перерыва один мяч: после сольного прохода новичка Вербича Цыганков поразил пустые ворота — 1:2. Однако на 67-й минуте рефери удалил с поля еще одного динамовца: вторую в поединке желтую карточку получил Бурда. Правда, вскоре красную карточку получил и защитник «Вереса» Симинин.

В итоге в игре «девять на десять» удача еще раз улыбнулась команде белоруса Юрия Свиркова, впервые в истории обыгравшей «Динамо», -- 3:1.

Кстати, «Верес» досрочно обеспечил себе место в топ-шестерке (команду из Ривного может опередить только одна из команд — «Мариуполь» или «Олимпик», которые сыграют в 22-м туре между собой).

«Динамо»: Рудько, Пиварич, Бурда, Кадар, Морозюк, Ротань, Бульяский, Вербич, Цыганков (Гонсалес, 74), Мораес (Гармаш, 46), Беседин.

Несмотря на кадровые проблемы (Кривцов, Бернард и Малышев не играли из-за травм, а Ракицкий — из-за дисквалификации), донецкий «Шахтер» не испытывал никаких проблем в противостоянии с «Зиркой» из Кропивницкого, отгрузив в ворота подопечных Романа Монарева, как и ранее «Черноморцу», пять мячей — 5:0. Отмечу, что лучший бомбардир чемпионата Украины Факундо Феррейра довел счет своих голов в чемпионате страны до 17.

«Шахтер».Пятов, Бутко, Хочолава (Матвиенко, 68), Ордец, Исмаили, Коваленко, Марлос, Патрик, Фред (Петряк, 83), Тайсон (Дентиньо, 76), Феррейра.

В споре главных претендентов на «бронзу» луганская «Заря» благодаря голам Гордиенко, бразильца Иури и экс-игрока полтавской команды Громова разгромила оставшуюся в меньшинстве полтавскую «Ворсклу» -- 3:0.

Первый за десять матчей успех отпраздновал донецкий «Олимпик», который на столичной динамовской арене одолел аутсайдера премьер-лиги «Сталь» из Каменского — 2:0 (голы на свой счет записали вышедший на замену Кисиль и реализовавший пенальти Беленький).

21-й тур

«Шахтер» (Донецк) — «Зирка» (Кропивницкий) — 5:0(Феррейра, 14, 45, Коваленко, 19, Марлос, 22, 43).

«Верес» (Ривне) -- «Динамо» (Киев) — 3:1 (Кулиш, 13, Симинин, 22, с пенальти, Степанюк, 82 — Цыганков, 42). На 30-й минуте удален Ротань, на 67-й -- Бурда (оба -- «Динамо»), а на 72-й — Симинин («Верес»).

«Заря» (Луганск) — «Ворскла» (Полтава) — 3:0 (Гордиенко, 70, Иури, 76, Громов, 88).На 68-й минуте удален Сапай («Ворскла»).

«Черноморец» (Одесса) — «Карпаты» (Львов) — 0:0. На 30-й минуте удален Ковалец («Черноморец»).

«Александрния» -- «Мариуполь» -- 1:0(Гитченко, 88).

«Олимпик» (Донецк) — «Сталь» (Каменское) — 2:0 (Кисиль, 67, Беленький, 76, с пенальти).

Положение команд после 21-го тура:



1. «Шахтер» — 48 очков (21 матч);

2. «Динамо» — 42 (21);

3. «Ворскла» — 34 (21);

4. «Заря» — 33 (21);

5. «Верес» — 29 (21);

6. «Мариуполь» — 29 (21);

7. «Олимпик» — 28 (21);

8. «Александрия» — 22 (21);

9. «Карпаты» — 19 (21);

10. «Зирка» — 18 (21);

11. «Черноморец» — 18 (21);

12. «Сталь» — 15 (21).

В последнем туре первого этапа чемпионата Украины, после которого команды будут разбиты на две шестерки, сыграют: 3 марта — «Зирка» -- «Александрия», «Ворскла» -- «Черноморец»; 4 марта — «Мариуполь» -- «Олимпик», «Сталь» -- «Верес», «Динамо» -- «Заря», «Карпаты» -- «Шахтер».

Ранее fakty.ua сообщали, что жребий определил соперника «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.