В Харькове без отопления остались больницы, школы и детсады
В Харькове из-за аварии на теплосети без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
«Без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара). По состоянию на 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта — 129 домов, 7 детских садов, 5 лечебных учреждений и 3 школы», — сообщили в ГосЧС.
В частности, указано, что 24 февраля около 15:00 в Немишлянском районе Харькова из-за долговременной эксплуатации произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм.
Напомним, ранее в Харькове ликвидировали аварию на тепломагистрали по улице Шатиловская.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”