В Харькове без отопления остались больницы, школы и детсады

В Харькове из-за аварии на теплосети без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«Без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара). По состоянию на 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта — 129 домов, 7 детских садов, 5 лечебных учреждений и 3 школы», — сообщили в ГосЧС.

В частности, указано, что 24 февраля около 15:00 в Немишлянском районе Харькова из-за долговременной эксплуатации произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм.

Напомним, ранее в Харькове ликвидировали аварию на тепломагистрали по улице Шатиловская.