Во время концерта в Краматорске Ирина Билык выразила надежду, что очень скоро выступит в украинском Донецке

Ирина Билык в рамках своего гастрольного тура «Без грима. Лучшее. О любви» 22 февраля выступила в Краматорске, собрав аншлаг. Зрители аплодировали стоя и долго не отпускали певицу со сцены. Народная артистка призналась, что очень соскучилась по своей публике и пригласила всех на концерт в украинском Донецке.

— Очень надеюсь, что скоро я выступлю в украинском Донецке. Приглашаю всех! — сказала Ирина Билык.

Патриотическую позицию своей подопечной подтвердил продюсер Олег Збаращук.

-- Нам действительно очень хочется, чтобы ближайшие концерты состоялись в украинском Донецке. Тем более, что это наша земля. Очень многое связывает нас с этим регионом. Вчера был очередной аншлаг в Северодонецке. Впервые Ира расплакалась прямо на сцене, так ее растрогала публика, -- сказал «ФАКТАМ» продюсер Ирины Билык Олег Збаращук.

Также он прокомментировал ситуацию вокруг львовского концерта Ирины Билык, который обещают блокировать радикально настроенные активисты.

-- Я надеюсь, что эти люди все-таки откроют глаза на происходящее и не будут своими действиями делать картинку для российского телевидения. Ведь это вредит не только нам, а стране в целом, ее имидже на международном уровне. Нет никаких оснований обвинять Иру в непатриотизме или еще в чем-то.

О своих намерениях радикалы заявили еще месяц назад. Но, поверьте, для таких действий нет оснований. Я, как волонтер с 2014, имею право заявить о позиции своей артистки. И я знаю, что и в каком объеме она делала и делает для своей страны. Просто Ира не кричит об этом на каждом углу и не пиариться на этом. Думаю, люди понимают, что происходит и для чего. Нам нечего скрывать, -- сказал Олег Збаращук.

Напомним, всеукраинский тур Ирины Билык «Без грима. Лучшее. О любви», стартовавший 1 февраля, -- первый после пятилетнего перерыва в карьере певицы. В программу вошли новые композиции и хиты певицы за ее 30-летнюю сценическую карьеру. Выступление в Львовском Национальном академическом театре оперы и балета запланировано на 6 марта.

Представители националистических общественных организаций, в частности организаций «Добровольческое движение ОУН», «Сопротивление Романа Шухевича» и «Дух нации» грозят блокировать концерт. Они требуют от певицы признать Россию страной -агрессором.

Завершится тур Ирины Билык 29 марта.