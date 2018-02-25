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В ночь на 26 февраля на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение

В ночь на 26 февраля на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение

Наталина СИДОРЕНКО «ФАКТЫ»

25.02.2018 21:58 85

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Частичное ограничение движения транспорта на Южном мосту будет действовать в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.

В «Киевавтодоре» просят водителей с пониманием отнестись к временным трудностям трафика, связанным с ремонтом деформационного шва, и выбирать другие маршруты. Ограничение движения вводится сегодня с 21.00 и продлится до 7.00 26 февраля.

Дорожники также предлагают автолюбителям из-за сложных погодных условий по возможности пользоваться общественным транспортом.

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