В ночь на 26 февраля на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение
Частичное ограничение движения транспорта на Южном мосту будет действовать в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.
В «Киевавтодоре» просят водителей с пониманием отнестись к временным трудностям трафика, связанным с ремонтом деформационного шва, и выбирать другие маршруты. Ограничение движения вводится сегодня с 21.00 и продлится до 7.00 26 февраля.
Дорожники также предлагают автолюбителям из-за сложных погодных условий по возможности пользоваться общественным транспортом.
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