В ночь на 26 февраля на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение

Частичное ограничение движения транспорта на Южном мосту будет действовать в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.

В «Киевавтодоре» просят водителей с пониманием отнестись к временным трудностям трафика, связанным с ремонтом деформационного шва, и выбирать другие маршруты. Ограничение движения вводится сегодня с 21.00 и продлится до 7.00 26 февраля.

Дорожники также предлагают автолюбителям из-за сложных погодных условий по возможности пользоваться общественным транспортом.