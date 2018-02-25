Мощный взрыв в британском городе Лестер. Горят два магазина и дом (фото, видео)

В воскресенье, 25 февраля, в Лестере (Великобритания) прогремел мощный взрыв. Столб пламени и дыма взметнулся вверх над одним из домов рядом с автобусной остановкой.

Как сообщает газета The Daily Mail, в доме находятся магазины Londis и Western Park. Над ними расположены квартиры.

Причина взрыва пока не известна. Никаких данных о жертвах тоже пока нет. Возле горящего дома находятся пожарные бригады, полиция, спасатели.

Живущие в этом районе люди утверждают, что у них тряслись дома как при землетрясении.