Мощный взрыв в британском городе Лестер. Горят два магазина и дом (фото, видео)
В воскресенье, 25 февраля, в Лестере (Великобритания) прогремел мощный взрыв. Столб пламени и дыма взметнулся вверх над одним из домов рядом с автобусной остановкой.
Как сообщает газета The Daily Mail, в доме находятся магазины Londis и Western Park. Над ними расположены квартиры.
Причина взрыва пока не известна. Никаких данных о жертвах тоже пока нет. Возле горящего дома находятся пожарные бригады, полиция, спасатели.
Живущие в этом районе люди утверждают, что у них тряслись дома как при землетрясении.
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