На Донбассе ликвидирован россиянин, воевавший в рядах боевиков «ДНР» (фото)

Гибель экипажа подтверждают и сами боевики

На Донбассе ликвидирован заместитель командира боевой машины из РФ, воевавший за боевиков «ДНР». О том, что вблизи оккупированного Докучаевска была расстреляна машина с боевиками, в которой находились трое террористов, сообщил блогер Necro Mancer в социальной сети Твиттер.

Все трое погибли. Украинской разведке удалось установить, один из погибших — Хохлов Сергей Юрьевич, 1993 года рождения, гражданин РФ, который в август 2016-го года был в составе так называемой «5-й отдельной мотострелковой бригады» террористической организации «ДНР», затем состоял в незаконном военизированном формировании «Оплот», воевал в звании ефрейтора в должности заместитель командира боевой машины — наводчик-оператор.

Гибель экипажа подтверждают и сами боевики, которые выражают соболезнования социальных сетях:

«Накануне праздника, 22 февраля ребята попали в замес под Докучем. „Скорая“ приехала на место, но оказалась она была уже не нужна».