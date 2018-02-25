Студенты и сотрудники университета Богомольца объявил о бессрочной забастовке

Студенты и сотрудники Национального медицинского университета имени Богомольца объявили о бессрочной забастовке.

Об этом сообщается на странице вуза в Facebook.

С понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в университете Богомольца полностью останавливается на неопределенное время. Все помещения вуза будут закрыты за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты.

В университете обвиняют Министерство здравоохранения Украины во вмешательстве в самоуправление вуза и «незаконном» отстранении ректора университета Екатерины Амосовой.

«Минздрав решил поставить весь университет на колени, заблокировав выплаты стипендий студентам и заработных плат трудовому коллективу, незаконно отобрав право банковской подписи у законно избранного руководства ВУЗа», — отмечается в заявлении

Напомним, сотрудники полиции Киева во вторник, 20 февраля, провели молчаливую акцию протеста у Шевченковского районного суда Киева. Как объяснил журналистам спикер МВД Украины Артем Шевченко, таким образом правоохранители выразили солидарность с коллегой, которого ранили у здания суда, а судьи отказали в аресте стрелявшего.