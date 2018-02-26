Акробат цирка Запашного рухнул с шестиметровой высоты во время выступления (видео)
Воздушный акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов во время исполнения трюка в паре со своим братом упал с шестиметровой высоты, ударившись головой о манеж. Это произошло во время выступления в столице Калмыкии Элисте. Мартынов был госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимационном отделении местной больницы. Циркач находится под постоянным наблюдением врачей.
Сначала представители цирка рассказали агентству «Интерфакс», у Антона оборвался трос. Позже стало известно, что причиной падения артиста стал незакрепленный карабин. «Это человеческий фактор: не был закреплен карабин, и во время финального трюка ремень вышел из карабина. Сам карабин был застегнут, но чтобы его закрепить, нужно закрутить страховочную шайбу, что не было сделано», — рассказал РИА Новости заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев РИА Новости.
Видео происшествия было опубликовано на YouTube.
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