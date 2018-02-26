В ГПУ сообщили, сколько украинцев находится в базе Интерпола

«На сегодняшний день около двух тысяч человек, которых разыскивают правоохранительные органы Украины, находятся в информационных базах Интерпола с так называемой „красной карточкой“, — заявил в интервью агентству „Интерфакс-Украина“ заместитель генерального прокурора Евгений Енин. — Часть из этих людей причастна и к преступлениям, совершенным преступной организацией времен Януковича».

По его словам, из-за ряда законодательных и процедурных моментов существуют сложности в розыске указанной категории лиц именно каналам Интерпола.

«Тем не менее, мы отрабатываем другие возможности установления локации этих правонарушителей, никто не отбрасывает возможности работать на двусторонней основе, что мы достаточно успешно и делаем. Примером этого может быть та же экстрадиция Каськива (бывший председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив, — Ред.), который на момент возвращения в Украину уже не находился в списках Интерпола», — отметил замгенпрокурора.

В то же время он подчеркнул, что большинство разыскиваемых не занимали политические должности.

Как сообщали fakty.ua, экс-главу Госинвестиций Каськива выпустили из Украины ради ухода за ребенком.