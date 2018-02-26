Полиция Таиланда задержала, кроме Алекса Лесли, и Настю Рыбку (видео)

В понедельник, 26 февраля, телеканал Nation показал видеозапись задержания в Таиланде десяти россиян, которые занимались в одном из отелей в Паттайе групповым секс-тренингом. В числе задержанных, как выяснилось, оказался не только секс-гуру Алекс Лесли, но и его самая «талантливая ученица» Настя Рыбка.

Как уже сообщали fakty.ua, троим задержанным предъявлены обвинения в незаконном проникновении в Таиланд, одному — в нарушении визового режима, остальным — в нелегальной трудовой деятельности. Секс-тренинг был платным. Каждый из более чем 40 участников заплатил за него по 625 долларов.