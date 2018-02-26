Теплодар в разгар морозов грозятся оставить без тепла

Город Теплодар (Одесская область) имеет вполне реальную перспективу остаться без отопления. ПАО «Одессагаз» направило городским властям официальное предупреждение о том, что со среды, 28 февраля, отключает газоснабжение теплодарских котельных. Соответствующее предупреждение размещено на официальном сайте городского совета.

«В связи со значительным долгом потребителей города Теплодара за отопление, в размере 4,3 млн грн по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ», — говорится в сообщении коммунального предприятия «Одесская ТЭЦ-2».

В горсовете Теплодара данный факт подтвердили, сообщив, что обратились к жителям города с просьбой погасить долги за потребленные объемы газа.

Справка «ФАКТОВ». Теплодар — город в Беляевском районе Одесской области. Основан 15 мая 1981 года как поселок городского типа для строителей Одесской АЭС. В июне 1997 года Теплодару присвоен статус города областного подчинения. В городе проживает свыше 10 тысяч человек.

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