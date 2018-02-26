Ребенку, пострадавшему в киевском аквапарке, наложили на голову более 30 швов

Ребенку, пострадавшему в результате обрушения части горки в аквапарке, расположенном в киевском торговом центре Dream Town, хирурги наложили 34 шва на голову. По словам мамы пострадавшего Елены Ладан-Павленко, рана оказалась очень глубокой — достает до черепа, но кость не задета.

«Ребенок съезжал с горки, и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой-то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было). Когда сын оказался уже внизу, он (по его словам) не понял, что с ним произошло (как он описывает: „был сильный удар по голове, потом потемнело в глазах, сильная боль и сквозь туман вижу, как бежит ко мне папа и кричит, чтобы звали врачей“). В глазах отца — лицо ребенка в крови, ужас в голове, что может потерять сына и будет ли он жить и что вообще произошло», — описывает ситуацию женщина.

По ее словам, мальчика отвезли в больницу на ул. Подвысоцкого, где мальчика осмотрели врачи и наложили ему 34 шва. Ребенку прописали антибиотики и успокоительные, кроме того, обязали ежедневно являться на прием и менять повязку. Сейчас у мальчика постоянно болит голова, так что приходиться давать ему обезболивающее.

«Конечно, мы, родители, понимаем, что в будущем будем делать пластику лба, чтобы убрать дискомфорт сыну и внешне убрать рану, которую он получил в радостном месте препровождения для всей семьи — в Аквапарке Dream Town. Но кто уберет этот рубец из памяти ребенка и тот ужас, который он пережил и переживает. А еще в новостях, которые появились в интернете об этом случае, возмущает фраза „травмы оказались несерьезными“ — стресс ребенка, ужас в глазах родителей и 34 шва с дальнейшим лечением — вот это называется у нас „не серьезная травма“», — возмутилась женщина.

Отметим, инцидент с обрушением конструкции в аквапарке произошел вечером 24 февраля. Как отметила мама пострадавшего ребенка, только после постов в соцсетях и многих перепостов, с ними связалась администрация аквапарка.

Напомним, в июне прошлого года в городе Акъязы на северо-западе Турции в аквапарке погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Их убило током.