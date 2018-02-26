Лучший бомбардир соперника «Динамо» Чиро Иммобиле вошел в историю (видео)

Как известно, волею жребия два украинских клуба — «Динамо» и «Шахтер» — вскоре сыграют в одном городе и на одном и том же стадионе с разницей в пять дней. Команда Александра Хацкевича 8 марта на римском «Стадио Олимпико» проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы с «Лацио», а 13-го подопечные Паулу Фонсеки сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (дома горняки победили — 2:1).

Пока же гранды итальянского футбола провели поединки 26-го тура серии А. «Лацио» благодаря дублю серба Сергея Милинковича-Савича и голу лучшего бомбардира чемпионата Италии Чиро Иммобиле (на фото) разгромил в гостях «Сассуоло» — 3:0 (из-за двух удалений команды заканчивали встречу в неполных составах).

При этом 28-летний форвард сборной Италии Иммобиле увеличил свой голеадорский актив в сезоне до 23 мячей. Как информирует Mundo Deportivo, нападающий демонстрирует лучший показатель результативности в чемпионате страны среди итальянцев после первых 26 туров за последние 84 (!) года. В истории турнира Иммобиле уступает только легенде «Ювентуса» Феличе Борелю, который в сезоне 1933/1934 в первых 26 матчах отличился 27 раз.

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А вот «Рома» огорчила своих поклонников, впервые за семь лет проиграв в родных стенах набравшему ход «Милану» Дженнаро Гаттузо — 0:2. К тому же один из лидеров римской команды полузащитник Раджа Наингголан в этой встрече лишился… зуба (в воздушной дуэли футболист «Милана» Франк Кессиэ случайно ударил бельгийца локтем в лицо).

После 26 туров «Лацио» с 52 очками занимает в чемпионате Италии третье место (13 очков отставания от «Ювентуса» и 14 — от «Наполи», еще имеющих по одной игре в запасе). «Рома» с 50 пунктами — пятая (на один балл меньше, чем у «Интера»).

Ранее fakty.ua сообщали, что киевское «Динамо», оставшись вдевятером, сенсационно проиграло в чемпионате Украины «Вересу».

