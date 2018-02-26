Российский Первый канал выдал кадры из видеоигры за хронику войны в Сирии

В воскресенье, 25 февраля, российский Первый канал в выпуске программы «Воскресное время» показал сюжет под названием «Честь имею. О подвигах больших и малых». В нем рассказывалось о подвиге Александра Прохоренко, погибшего при выполнении боевого задания в Сирии и посмертно удостоенного звания Героя России.

Как следует из сюжета, старший лейтенант в марте 2016 года наводил на цели отечественные самолеты в Сирии. «Он неделю провел в тылу боевиков под Пальмирой», — рассказал ведущий.

В качестве иллюстрации к сюжету были показаны короткие видеозаписи, а также фотографии. При этом на экране стояла надпись: «Досье. Сирия». Потом появилась подпись: «Стали доступны и фотографии непосредственных участников сражений».

Пользователи популярного игрового ресурса Pikabu обратили внимание, что эти почти секретные «документальные» материалы на самом деле взяты из компьютерной игры Arma 3. Это популярная «стрелялка» или «шутер», как говорят игроки.

Пользователи сети высказали недоумение по поводу подобного контента на российском федеральном канале. «Этот кадр там вообще не нужен, он мелькает долю секунды, не несет никакого смысла. Зачем его туда вставили? Может, это скрытое послание от сотрудников Первого канала? Типа: „Нас заставляют это делать, помогите!“?» — предположили пользователи.