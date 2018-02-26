Во Франции активисты пикетировали «тайную дачу дочери Путина» (видео)

Во французском городе Биарриц активисты пикетировали «тайную дачу дочери Путина». О том, что роскошный особняк стоимостью 3,7 миллиона долларов принадлежит Катерине Тихоновой (младшей дочери Владимира Путина) и ее мужу Кириллу Шамалову западные СМИ писали еще несколько лет назад.

Видео пикета разместил на Youtube активист Константин Зеленин, принимавший участие в акции. Участники вывесили на воротах «дачи» плакаты на разных языках с надписями: «Путин — вор», «Путин — убийца правосудия», «Воры и палачи вон из Биарриц», «ФСБ. Гестапо. Россия», «Кремлежуликов-коррупционеров к ответу». Они также призывали бойкотировать выборы в России.

В начале года стало известно, что генеральный директор организации «Иннопрактика» 31-летняя Катерина Тихонова рассталась со своим супругом, членом правления нефтехимической компании «Сибур», из-за его измены. По сообщениям российский СМИ, после развода бывший зять Путина лишился своей доли в «Сибуре».