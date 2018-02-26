Из-за тендерных разборок 12 тысяч школьников Полтавы лишили бесплатных завтраков

Результаты конкурса отменили из-за литовской компании «Понтем. УА», которая пожаловалась в АМКУ на остальных 40 участников торгов и за последние годы выиграла в Украине 18 договоров на почти 60 миллионов гривен

В средних учебных заведениях Полтавы перестали кормить детей бесплатными завтраками. Такая ситуация возникла из-за того, что новый участник тендера на оказание услуг по организации школьного питания в 2018 году — литовская компания «Понтем. УА» — пожаловался в Антимонопольный комитет Украины на остальных 40 участников торгов. В результате АМКУ усмотрел в одной из поданных на конкурс заявок правонарушения, которые невозможно было быстро устранить, поэтому обязал управление образования Полтавского горисполкома отменить результаты конкурса. И теперь бесплатные завтраки получают лишь дети-сироты, дети с особыми потребностями и из малообеспеченных семей, на питание которых выделяются деньги из городского бюджета. А это всего чуть больше 500 школьников. В то же время из списка льготников выпали учащиеся младших классов, что ни много ни мало — 12 тысяч ребятишек. На их питание в бюджете заложено 23 миллиона гривен. Именно из-за этих немалых денег, похоже, и возник весь сыр-бор.

Кстати, по данным портала ProZorro, компания «Понтем. УА» за два последних года выиграла в Украине 18 договоров на сумму 57,8 миллиона гривен, в том числе и от Полтавской районной госадминистрации. Разумеется, она постарается закрепиться в полтавском регионе.

— Как только пройдут тендерные торги, заблокированное сейчас бесплатное питание для льготных категорий школьников возобновится, — неопределенно прокомментировала ситуацию заместитель начальника правления образования Полтавского горисполкома Ирина Надина. - Мы обратились в Антимонопольный комитет Украины за разъяснениями, что нам делать дальше, поскольку раньше с подобным не сталкивались. Но ответа пока не получили.

Недавно на сессии городского совета депутаты приняли решения подписать дополнительные соглашения с пятью предприятиями, обеспечивавшими школы бесплатными завтраками в прошлом году. Но продлить их можно максимум на 20 процентов от суммы предыдущего договора, что лишь отчасти решает проблему. На эти проценты бесплатной еды хватило лишь для полтысячи школьников.

* Начальник управления образования Полтавского горисполкома Леся Марталишвили заявила, что, если ситуация в ближайшее время не изменится, она объявит новый тендер

Компания «Понтем.УА», вынудившая родителей полтавских школьников выделять дополнительные средства для своих малолетних детей, имеет многолетний опыт по предоставлению профессиональных услуг в сфере организации общественного питания и оптовой торговли на рынках Литвы и Латвии. Ее офис находится в Вильнюсе, а в Украине компания работает с 2016 года. И за это время получила противоречивые отклики. В Интернете немало нареканий и на отношение руководства фирмы к наемным работникам, и на обслуживание школьных столовых, и на качество еды.

— Литовская фирма не предоставила на торги ни калькуляции, ни хотя бы приблизительного меню, которое она предлагает, — разводят руками педагоги и чиновники.

— Если деньги по дополнительным договорам на питание закончатся и управление не получит ответа от АМКУ, я приму решение об объявлении нового тендера, — заявила начальник управления образования Леся Марталишвили интернет-изданию «Полтавщина». - Хоть на меня после этого и откроют уголовное производство.