Санкции для окружения Януковича вскоре не понадобятся, - ГПУ

«Законодательство каждой страны-члена ЕС разнится в вопросе применения санкций. К примеру, Италия и Латвия передавали нам информацию о замораживании определенных активов, принадлежащих фигурантам списка. В законодательстве других стран есть положения другого содержания — запрещающие передавать указанную информацию без прямого запроса правоохранительного органа другого государства», — заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, комментируя возможность исключения из санкционного списка ЕС экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича.

По его словам, шансы на то, что украинское следствие в какой-то момент выйдет на эти активы, мизерны, поскольку «отматывание» назад по цепочке финансовых транзакций является наиболее эффективной методикой расследования финансово-экономических преступлений с привлечением международных юрисдикций.

«При сокращении списка речь также идет и об имиджевых потерях Украины, которая в свое время подала соответствующий санкционный список и на сегодняшний день не смогла удержать санкции. Это все — с одной стороны. А с другой стороны, должно быть четким понимание, что санкции не могут быть бесконечными во времени, что они должны были сыграть вспомогательную роль. На сегодняшний день мы близки к той точке, когда необходимость для украинского следствия в сохранении санкционного режима фактически отпадет, и временные лимиты, которые есть в распоряжении европейских партнеров, будут исчерпаны», — добавил замгенпрокурора.

Именно поэтому, по его словам, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о необходимости завершения наиболее резонансных уголовных производств уже до конца этого года, и по меньшей мере, доведении их до суда.

«Если разрешение на заочное привлечение к уголовной ответственности Сергея Курченко мы ожидаем уже больше года, то мне, честно говоря, очень сложно прогнозировать, каким образом дела будут продвигаться дальше. Особенно, с учетом того, что определенные политические силы как в Украине, так и за ее пределами достаточно серьезно рассчитывают на какую-то возможность реванша», — подчеркнул Евгений Енин и добавил: «Такие люди как Курченко расхищали наше государство, потом отмывали эти средства. На сегодняшний день всем хорошо известно, что Курченко вовлечен в финансирование терроризма на востоке нашего государства. И вопреки всем этим фактам судьям не хватает решительности выполнить свою профессиональную обязанность и принять соответствующее решение».

Замгенпрокурора также подчеркнул, что следствие и процессуальное руководство органов прокуратуры имеют сведения о том, что подельники ОПГ Януковича сохраняют позиции в органах государственной власти, правоохранительной системе, судах. «Мы рассчитываем на принятие в первой декаде марта решения Совета ЕС о продлении санкций по списку», — добавил он.

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