В Киеве задержали всемирно известного киберпреступника (фото)

В Киеве украинские правоохранители задержали организатора международной преступной платформы, известной как «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

Как сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, при задержании у мужчины был обнаружен паспорт гражданина Украины на имя другого лица, а в квартире, в которой он проживал, — ноутбук, деньги и флеш-накопители.



Указывается, что в ликвидации сети «Avalanche», действовавшей 7 лет, были задействованы правоохранители из 30 стран. Международная спецоперация по задержанию членов хакерской группы состоялась 30 ноября 2016 года. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности — 33-летнего местного жителя.



Однако Октябрьский районный суд Полтавы 1 декабря 2016 года отказался брать подозреваемого под стражу. Организатор преступной платформы вышел на свободу… и исчез. После этого его объявили в международный розыск.

На данный момент задержанному инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. 26 февраля 2018 году ему изберут меру пресечения.



Стоит также отметить, что уголовное дело против международной платформы преступной инфраструктуры, известной как «Avalanche», которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег, расследуют прокуратурой Вердена и полиция Люнебурга Федеративной Республики Германии. По оценкам следователей, непосредственные убытки от действия группировки только в ФРГ составили более 6 млн евро. В то же время потери, связанные с кибератаками, проведенным по сети «Avalanche», составляют сотни миллионов евро по всему миру.



Ранее «ФАКТЫ» подробно описывали международную спецоперацию по задержанию членов платформы «Avalanche», а также ее основателя полтавчанина Геннадия Капканова, подозреваемого в 1152 киберпреступлениях, совершенных в 180 странах мира.