Школа мужества: украинцы показали, чего стоят на турнире MMA PRO Ukraine 15

Таких боев мы давно не видели. Вечер 24 февраля 2018 года запомнится его участникам надолго и, несомненно, останется в истории украинского спорта. В десяти напряженнейших раундах равного противостояния Мишико Беселии и Владислава Мельника победу решением судей одержал Беселия, увезший в Черкассы пояс чемпиона Украины по боксу. Пояс чемпиона Европы по ММА — у украинца Максима Пашкова, досрочно завершившего бой с Густаво Вурлитцером во втором раунде удушающим приемом. Праздник ММА и бокса состоялся благодаря организатору турнира — Лиге ММА PRO UKRAINE. В прямом эфире показывал турнир канал «2+2». Поддержать украинских спортсменов пришла певица Христина Соловий, которая исполнила гимн Украины.

Бой Беселия — Мельник — явный претендент на бой года. Блестящая техника и опыт 25-летнего Беселии встретились с природным даром и бешеной энергией молодости 19-летнего Мельника по прозвищу Хулиган. Владислав, несмотря на возраст, успел провести пять поединков на профессиональном боксерском ринге. Никто не скажет, что 18-я победа Беселии далась ему легко. Десять раундов практически беспрерывного обмена ударами, Владислав, тяжело бьющий практически из любого положения и легко уклоняющийся от ударов в ответ, проявляющий удивительную для столь молодого спортсмена стойкость и дух прирожденного бойца — словом, чемпионский пояс дался Мишико огромной ценой.

Звезда украинского ММА Максим Пашков вышел на свой чемпионский бой против очень опытного бойца, 34-летнего бразильца Густаво Вурлитцера не в лучшей форме — украинский спортсмен не уберегся от вируса и дрался с температурой 38. Он честно признался зрителям, что рассчитывал на победу в первом раунде, но бразильский мастер джиу-джитсу имел свое мнение насчет исхода боя. Продемонстрировав отличную ударную подготовку, Густаво все же был вынужден сдаться во втором раунде, будучи пойманным на удушающий прием. Именно так заканчивались ранее 10 из 12 победных боев Максима. Будем надеяться, что пояс чемпиона Европы по ММА среди профессионалов вдохновит Максима Мельника на новые победы.

Еще один отличный бой по правилам ММА провел украинец Эльнур Велиев против 35-летнего бойца из Нидерландов Хайрема Родригеса. Как и ожидалось, бойцы сражались до финального гонга. Продемонстрировав отличную и ударную, и борцовскую технику Эльнур одержал уверенную победу решением судей. Велиев — один из несомненных лидеров украинской команды по профессиональному ММА и мы с нетерпением ждем развития его карьеры на мировых рингах.

Очень сложный противник достался украинскому бойцу ММА Александру Горшечнику. Молодой спортсмен из Кыргызстана Илимбек Токтогулов ничем не уступал украинцу, продемонстрировав удивительную стойкость, прекрасную ударную технику и умение работать в партере. Победу нашему бойцу пришлось буквально вырвать из рук восходящей звезды кыргызстанского ММА.

Точно так же и Александру Плетенко предстояло выйти на ринг против серьезного бойца Беллатора — израильтянина Алмога Шея, чемпиона Израиля по грэпплингу. Единогласным решением судей была признана победа нашего бойца, но она точно не была легкой.

Бой по правилам бокса провели тяжеловесы — украинец Станислав Кутин и грузин Сосо Абуладзе. Молодой боксер из Гори, несмотря на значительное превосходство соперника в росте и длине рук, держался до последнего, принимая град ударов и настойчиво пытаясь подобраться ближе к сопернику. Бой был остановлен в третьем раунде и победа техническим нокаутом присуждена Станиславу, но залитый кровью ринг стал свидетелем удивительной силы духа грузинского спортсмена.

За выход на чемпионский бой в ММА сражались двое украинских спортсменов: Максим Мельник из Харькова и Константин Линник из Полтавы. Во втором раунде удушающим приемом вырвал победу Максим Мельник.

Результаты остальных боев турнира MMA PRO 15:

Легкий вес: Самвел Варданян (победитель) — Виталий Гризовский (технический нокаут).

Полутяжелый вес: Владимир Быков (победитель) — Александр Скоренков (технический нокаут).

Полусредний вес: Петр Попов (победитель) — Юрий Гегедыш (технический нокаут).

Полулегкий вес: Андрей Кравченко (победитель) — Али Оруджев (сабмишн).

Полусредний вес: Дмитрий Тихонюк (победитель) — Богдан Катькин (технический нокаут).

Это был незабываемый турнир. Но ждать следующего осталось недолго — MMA PRO 16 состоится в Черновцах 16 марта. Следите за анонсами на странице https://www.facebook.com/groups/MMAPROUKRAINE.

Справка:

Профессиональная Лига смешанных единоборств MMA PRO UKRAINE основана в начале 2015 года. Под эгидой Лиги за это время проведено уже 30 турниров. Сформирована украинская профессиональная команда из 16 бойцов, участвующих в десятках международных турниров ММА. Совместно с телеканалом Xsport Лига создала программу «Файл лайф», которая бьет все рекорды просмотров на канале.

