«Театралка с молотком» покончила с собой в СИЗО, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов на своей страничке в Facebook сообщил, что утром в понедельник, 26 февраля, в камере СИЗО покончила с собой Мария Меньшикова, которая октябре 2016 года с молотком напала на участника АТО Константина Кравченко в Днепропетровском театре оперы и балета.

«Вначале ты ходишь на митинги за „русский мир“. Потом бежишь из Днепра в Краматорск. Затем возвращаешься и бегаешь от полиции. Потом бежишь в Крым, а тебя твои „русские братья“ депортируют обратно в Украину. Помните известную сепаратистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8−32 повесилась в днепровском СИЗО. На простыне. „Россия бросит тебя, сынок. Всегда“ (с)», — сообщил Борис Филатов.

Жена Константина Кравченко Наталья сообщила «ФАКТАМ», что они эту новость узнали от следователя. Теперь, по ее словам, уголовное производство в отношении Меньшиковой, скорее всего, будет закрыто.

Как сообщали fakty.ua, 29 января в Днепре начался судебный процесс по так называемому делу «театралки с молотком».