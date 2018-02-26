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Юэн и Мэри Элизабет

Юэна Макгрегора бросила молодая любовница, ради которой он ушел от жены после 22 лет брака (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

26.02.2018 11:23 302

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Как пишут британские СМИ, «стареющего» шотландского актера Юэн Макгрегора бросила молодая любовница, ради которой он ушел от жены после 22 лет счастливого брака. 33-летняя актриса Мэри Элизабет Уинстед, партнерша Юэна по телесериалу «Фарго», решила положить конец роману с 46-летним Макгрегором, поскольку ее расстроила реакция на их отношения публики и прессы. Мэри Элизабет стали называть «разлучницей» и она теперь опасается, что это серьезно испортит ее имидж и негативно повлияет на карьеру.

Месяц назад Юэн Макгрегор, известный по трем эпизодам киносаги «Звездные войны», фильмам «Мулен Руж!», «Ангелы и демоны», «На игле», подал на развод с Ив Мавракис. В октябре прошлого года актера засняли целующимся с Уинстед. После этого Макгрегор и Уинстед перестали скрывать свои отношения и начали вместе появляться на публичных мероприятиях. 51-летняя Мавракис заявила, что расстроена и разочарована крахом своего брака. Когда в соцсетях сочувствующие писали ей, что со стороны Макгрегора было свинством променять ее на «распутницу Уинстед», Ив просто написала в ответ: «Что я могу поделать?».

Макгрегор женился на француженке Ив Мавракис в 1995 году. Он познакомился с ней на съемках сериала «Королевский адвокат Кавана», в котором сам он исполнил небольшую роль, а Мавракис была художником-постановщиком. У супружеской пары есть четыре дочери: 21-летняя Клара, 16-летние Эстер и Джамиан (Джамиан удочерили в Монголии) и семилетняя Анук (которая также является приемной дочерью). Дочери, кстати, осудили поведение отца, встав в этом конфликте на сторону матери.

Ранее на церемонии вручения премий «Золотой глобус» Юэн произнес речь, в которой поблагодарил за поддержку и Мавракис, и Уинстед. Многие сочли это нелепым.

По некоторым данным Макгрегор уже попросил Ив принять его назад, покаявшись в своем заблуждении. Во всяком случае супругов видели вместе на прогулке с Анук 25 февраля.

Юэн и Мэри Элизабет

Юэн и Ив

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