Юэна Макгрегора бросила молодая любовница, ради которой он ушел от жены после 22 лет брака (фото)

Как пишут британские СМИ, «стареющего» шотландского актера Юэн Макгрегора бросила молодая любовница, ради которой он ушел от жены после 22 лет счастливого брака. 33-летняя актриса Мэри Элизабет Уинстед, партнерша Юэна по телесериалу «Фарго», решила положить конец роману с 46-летним Макгрегором, поскольку ее расстроила реакция на их отношения публики и прессы. Мэри Элизабет стали называть «разлучницей» и она теперь опасается, что это серьезно испортит ее имидж и негативно повлияет на карьеру.

Месяц назад Юэн Макгрегор, известный по трем эпизодам киносаги «Звездные войны», фильмам «Мулен Руж!», «Ангелы и демоны», «На игле», подал на развод с Ив Мавракис. В октябре прошлого года актера засняли целующимся с Уинстед. После этого Макгрегор и Уинстед перестали скрывать свои отношения и начали вместе появляться на публичных мероприятиях. 51-летняя Мавракис заявила, что расстроена и разочарована крахом своего брака. Когда в соцсетях сочувствующие писали ей, что со стороны Макгрегора было свинством променять ее на «распутницу Уинстед», Ив просто написала в ответ: «Что я могу поделать?».

Макгрегор женился на француженке Ив Мавракис в 1995 году. Он познакомился с ней на съемках сериала «Королевский адвокат Кавана», в котором сам он исполнил небольшую роль, а Мавракис была художником-постановщиком. У супружеской пары есть четыре дочери: 21-летняя Клара, 16-летние Эстер и Джамиан (Джамиан удочерили в Монголии) и семилетняя Анук (которая также является приемной дочерью). Дочери, кстати, осудили поведение отца, встав в этом конфликте на сторону матери.

Ранее на церемонии вручения премий «Золотой глобус» Юэн произнес речь, в которой поблагодарил за поддержку и Мавракис, и Уинстед. Многие сочли это нелепым.

По некоторым данным Макгрегор уже попросил Ив принять его назад, покаявшись в своем заблуждении. Во всяком случае супругов видели вместе на прогулке с Анук 25 февраля.

Юэн и Мэри Элизабет

Юэн и Ив