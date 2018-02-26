В Харькове возобновили подачу тепла в дома и объекты социальной сферы

В Харькове возобновили теплоснабжение жилого сектора, которое было прекращено в результате аварии на теплосетях 24 февраля. Полный запуск обогрева во внутридомовых системах планируется завершить до 13.00.

По словам первого заместителя городского головы Игоря Терехова в комментарии Радио Свобода, необходимо завершить регламентные работы, так называемое «развоздушивание».

Все объекты социальной сферы уже подключены к отоплению, также в обычном режиме работают школы и детские сады, где не было отопления.

Напомним, в четверг, 22 февраля, в Харькове произошла авария на теплотрассе. В результате была прекращена подача тепла и горячей воды в более чем 400 жилых домов в Киевском и Шевченковском районах города.

Повторные порывы произошли в субботу, 24 февраля, и в воскресенье, 25 февраля.