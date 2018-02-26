"Путин - запуганный лидер, который боится российского народа", - глава HRW Кеннет Рот

В понедельник, 26 февраля, «Радио Свобода» опубликовало интервью с главой международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннетом Ротом. Вот что он заявил о предстоящих президентских выборах в России:

— Мы явно вступаем в так называемый предвыборный процесс. Я говорю «так называемый», потому что никакой серьезной оппозиции нет. Человек, который действительно вызывает наибольший интерес, помимо Путина, — это Навальный. И конечно, все было подстроено так, чтобы отстранить его от участия в кампании. Так что создалась ситуация, когда серьезных оппозиционных кандидатов нет, основные средства информации под контролем государства, и остается только небольшая горстка тех, кто может независимо что-то делать. Когда люди пытаются организовать демонстрацию или что-то в этом роде против Путина, их зачастую арестовывают. А когда кто-то говорит: «Да это полный фарс, зачем притворяться, что это выборы? Давайте просто назовем это самоназначением», людей сажают за это в тюрьму. Потому что Путин хочет, чтобы его короновали, хочет, чтобы люди показали, что они за него, но он чувствует себя слишком неуверенно, чтобы допустить реальный выбор. Для меня странно, что Путин хочет казаться «крутым парнем», бегает с голым торсом, участвуя в спортивных мероприятиях, но он боится российского народа. Он боится дать людям свободу выбора. Он боится свободных дебатов с реальным оппозиционным кандидатом, после которых надо предоставить людям выбор. Так что для меня он не сильный лидер. Он запуганный лидер, человек, который изо всех сил цепляется за власть и даже не хочет дать российскому народу свободу выбрать — должен ли он продолжать быть президентом или нет.