Из-за непогоды в Одессе закрывают школы

Городские власти Одессы отменили занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города 27 февраля. Такое решение было принято по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета.

«В связи с ожидаемым снегопадом и существенным понижением температуры в ходе заседания принято решение отменить 27 февраля 2018 года занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города Одессы», — сообщили в пресс-службе горсовета.

При этом чиновники призывают родителей по возможности оставить детей дома. В то же время, указывается, что в детских садиках будут работать дежурные группы, которые будут принимать детей, если у их родителей не будет возможности остаться со своими чадами.

Комментарий директора департамента городского хозяйства Александра Марковича Козловского:

Напомним, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий во многих регионах страны.