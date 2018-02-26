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Снегопады в Одессе

Из-за непогоды в Одессе закрывают школы

Инф. «ФАКТОВ»

26.02.2018 11:41 89

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Городские власти Одессы отменили занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города 27 февраля. Такое решение было принято по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета.

«В связи с ожидаемым снегопадом и существенным понижением температуры в ходе заседания принято решение отменить 27 февраля 2018 года занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города Одессы», — сообщили в пресс-службе горсовета.

При этом чиновники призывают родителей по возможности оставить детей дома. В то же время, указывается, что в детских садиках будут работать дежурные группы, которые будут принимать детей, если у их родителей не будет возможности остаться со своими чадами.

Комментарий директора департамента городского хозяйства Александра Марковича Козловского:

Напомним, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий во многих регионах страны.

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