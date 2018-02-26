В МИД назвали основные инструменты борьбы с оккупантами в Крыму

«26 февраля — День крымского сопротивления российской оккупации. Санкции, международное давление и суды — вот основные инструменты борьбы. Боремся!» — написала в своем Twetter спикер МИД Украина Марьяна Беца.

А первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что Украина и международное сообщество недостаточно давит на Россию для обеспечения соблюдения прав человека в аннексированном Крыму и освобождения территории от временной российской оккупации. Об этом народный депутат заявила в рамках международного форума «Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления», передает Крым.Реалии.

Ирина Геращенко также подчеркнула, что выборы президента РФ, которые Россия планирует провести на территории Крыма в марте, не должны признаваться международным сообществом.

«Важно, чтобы не только Украина, но и все наши международные партнеры ежедневно обозначали, что в Крыму готовят незаконные выборы российского президента. За эти четыре года прошла насильная паспортизация населения, их вынудили принять этот паспорт только потому что у них нет другого пути — они там живут. И как можно признавать такие выборы?» — сказала она подчеркнув, что на территории оккупированного полуострова не работает ни одна международная миссия.

Напомним, что в Украине 26 февраля предлагают провозгласить «Днем сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины, за участие в котором преследуют крымских татар и других проукраински настроенных жителей полуострова.

Как сообщали fakty.ua, украинский МИД предупредил Кремль о последствиях организации выборов в Крыму