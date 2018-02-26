15 февраля 2014 года Путин позвал меня в Сочи обсудить будущее Крыма, - Джемилев

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации.

В этот день в 2014 году Меджлис крымскотатарского народа созвал жителей полуострова на митинг против сепаратизма под стенами крымского парламента, где в 15.00 должна была начаться сессия Верховного Совета Крыма. Акция прошла под лозунгом «Сохранение территориальной целостности Украины». На нее пришли по зову сердца по разным оценкам от пяти до пятнадцати тысяч людей, основное большинство — крымские татары.

Вот что рассказал «ФАКТАМ» о том драматическом периоде народный депутат Украины, один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев:

— Приезжавшие в Крым влиятельные российские политики типа Лужкова, Затулина и других часто открыто заявляли о том, что «Крым был и будет российским». Российские спецслужбы практические все годы независимости Украины плодили и финансировали в Крыму пророссийские организации и одновременно вели усиленную работу по дискредитации крымских татар, и в первую очередь их представительного органа — Меджлиса. СБУ, конечно, была в курсе всего этого, но почти все эти годы, в особенности в годы президентства Януковича, действовала как украинский филиал ФСБ России.

Вторжение российских войск в Грузию в августе 2008 года, отторжение части ее территории, создание там марионеточных автономий давали основания для новых тревог. В те дни мы делали заявления: если Украина не предпримет необходимые меры, то следующим объектом путинского нападения может стать Крым. Но эти наши заявления расценивались Службой безопасности Украины как попытки осложнить отношения с «братской Россией».

Наиболее острую угрозу я почувствовал 15 февраля 2014 года, когда представитель российской «Татнефти» в Севастополе передал мне предложение Путина встретиться с ним в Сочи «для обсуждения будущего Крыма». Мой вопрос насчет того, почему президент России решил обсуждать будущее части другой страны, остался без ответа. Этот человек сказал: «Ну, это можете спросить у него сами. Мое дело — только передать его предложение». То есть однозначно, что захват Крыма планировался еще в дни правления Януковича.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинский МИД предупредил Кремль о последствиях организации выборов в Крыму.