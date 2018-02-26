Тренер «Олимпиакоса» госпитализирован после атаки фанатов команды Евгения Шахова (фото)

Поединок очередного тура чемпионата Греции между ПАОКом из Салоник и «Олимпиакосом» из Пирея перенесли из-за инцидента с участием фанатов хозяев и тренера гостей Оскара Гарсии. Испанский специалист перед началом игры направлялся к своей скамейке на стадионе «Тумба», когда в него с трибуны бросили рулон ленты от кассового аппарата. Предмет попал в лицо Гарсии, разбив ему губу. Тренера осмотрели врачи, а затем он был отправлен в местный госпиталь, где и провел ночь.

Когда матч отменили, большая группа болельщиков ПАОКа, выкрикивая оскорбительные лозунги, пыталась прорваться в раздевалку «Олимпиакоса» и забросала бутылками полицейских. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Около сотни фанатов переместилось на территорию возле стадиона, где они переворачивали мусорные баки и били автомобили.

По информации Greek Reporter, ПАОК, цвета которого защищает полузащитник сборной Украины Евгений Шахов, может получить крупный штраф и лишиться очков.

Отмечу, что это не первый инцидент в греческом футболе за последнее время. К примеру, в мае 2017-го «Панатинаикос» был наказан за поведение болельщиков техническим поражением, лишением пяти очков и штрафом в размере 41,5 тысячи евро за срыв матча плей-офф с ПАОКом (в голову тренера гостей Владимира Ивича попала брошенная с трибун банка пива). А совсем недавно «Олимпиакос» по решению дисциплинарной инстанции греческой федерации футбола лишили трех очков, оштрафовали на 90 тысяч евро и обязали провести две ближайшие встречи при пустых трибунах за беспорядки, устроенные болельщиками команды после матча с АЕКом (1:2).

Добавлю, что после 22 матчей чемпионата Греции у ПАОКа 52 очка, у АЕКа — 50, у «Олимпиакоса» — 46 и у «Атромитоса» — 42.

Ранее fakty.ua сообщали, что АЕК вылетел из Лиги Европы, не проиграв в турнире ни одного матча.