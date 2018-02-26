Санкции должны оставаться, пока Путин не освободит Украину, - евродепутат

Большинство депутатов Европейского парламента считают неправильными разговоры о снятии санкций с Российской Федерации до тех пор, пока оккупированные территории Украины не будут освобождены. Об этом во время международного форума «Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления» заявила депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс, передает УНН.

«Мнение большинства депутатов Европарламента: все разговоры о снятии санкций, с нашей точки зрения, неправильные. Мы считаем, что эти санкции должны оставаться, пока Путин не освободит Украину и не откажется от попыток искажения демократических процессов в Украине», — заявила евродепутат.

Об этом же в своем выступлении говорила и глава американской дипмиссии в Украине Мари Йованович.

«Соединенные Штаты Америки никогда не примут временной оккупации Крыма. Санкции в отношении Крыма останутся до тех пор, пока россияне не покинут полуостров», — цитирует Чрезвычайного и Полномочного посла США в Украине Крым.Реалии.

Также Мари Йованович подчеркнула, что Россия продолжает систематически нарушать права человека на полуострове: «Российские силы безопасности продолжают давление на оппозицию. Их тактика включает дополнительные похищения людей, пытки, депортации и запугивания. Даже мирные встречи запрещены по российским законам».

Как сообщали fakty.ua, ранее Ребекка Хармс призвала политиков и простых зрителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.