Крупные сделки с криптовалютой можно будет проводить «в тени»?

В то время как биткойн и другие популярные криптовалюты постепенно стабилизируются после недавнего резкого обвала их стоимости, все больше стран ужесточают контроль над рынком виртуальных денег. При этом торговцы криптовалютами ищут способы максимально «засекретить» операции с ними.

Так, французский регулятор Autorite des Marches Financiers (AMF) принял решение, что финансовые продукты, в основе которых лежат криптовалюты, должны регулироваться, как деривативы, не зависимо от того, как юридически классифицируются сами криптовалюты. Это означает, что онлайн-платформам, предлагающим инвесторам финансовые продукты основанные на криптовалютах, потребуется специальное разрешение. Кроме того, теперь они не смогут рекламировать контракты на криптовалюты в режиме онлайн.

Однако в AMF признали, что правовая классификация криптовалют сама по себе остается неоднозначной как во Франции, так и в других странах. Ведь глобальные финансовые регуляторы до сих пор не дали четкого ответа, следует ли их считать активом, подобно, например, валютам или сырьевым товарам. Тем не менее эксперты считают, что решение AMF может стать ориентиром для других регуляторов, оценивающих рынок криптовалют.

Определенные шаги в этом направлении сделала и Италия. Министерство экономики и финансов Италии подготовило законопроект, который поможет регулировать криптовалюты и деятельность компаний, работающих с ними. В частности, правительством будет создана специальная база данных для таких компаний. Если компания хочет, чтобы ее бизнес работал, то регистрация в базе обязательна. По заявлениям министерства, такие меры направлены на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Тем временем 21-летний предприниматель Тайян Чжан основал компанию, которая обещает обеспечить тайну сделок крупным торговцам криптовалютой. Необходимость такой платформы в компании объясняют тем, что факты продажи большого количества биткойнов напрямую влияют на его цену, потому что сделка видна всем участникам крипторынка. А новая платформа Republic Protocol позволяет крупным инвесторам временно скрыть сам факт купли-продажи криптовалюты, тем самым не влияя на рынок.

Стоит напомнить, что транзакции при обычной продаже записываются в публичный реестр, доступный для всех участников рынка. Тайян Чжан утверждает, что в таких условиях публичная продажа даже тысячи биткойнов может повлиять на весь рынок, обрушив цену криптовалюты. Поэтому он создает специальный «темный пул». Пользуясь им, инвесторы будут временно сохранять тайну купли-продажи криптовалюты. То есть информация о сделке станет доступна для всех участников рынка уже после того, как она состоится. Помимо желания снизить влияние на рынок, многие инвесторы опасаются за свою анонимность и стремятся оставить в тайне величину своих транзакций и счетов. Republic Protocol будет временно все это скрывать. А после того, как транзакция пройдет, уже будет очень сложно выяснить, кто и когда ее совершил в действительности.

Любопытно, что идея платформы, позволяющей торговать «в тени», вызвала живой интерес у инвесторов. Компании Тайян Чжана уже удалось собрать на развитие своего проекта 34 млн долл в виде криптовалюты эфир. Причем предприниматель прогнозирует, что ежемесячно через его платформу будут проходить сделки на 9 млрд долларов. Он объясняет, что потребность в такой платформе возросла вместе с самим рынком криптовалют и финансовым состояниями крупнейших трейдеров.

Кстати, сообщение о возможности проведения транзакций «в тени» вызвало дискуссии в экспертной среде. Многие специалисты считают, что если новая платформа наберет популярность, то можно ожидать более сильного «закручивания гаек» со стороны регуляторов, да и существующие правила работы на рынке криптовалют претерпят изменения.

Ранее fakty.ua сообщали, что Национальный банк Украины решил создать закон по регулированию криптовалют, в то время как Беларусь уже легализовала электронные деньги и даже взимает с них налоги.