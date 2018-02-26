Украинская Рада и польский Сенат озвучили рецепт нормализации двусторонних отношений

Украинские и польские парламентарии выступили с совместным заявлением относительно украинско-польских взаимоотношений. Его текст размещен на парламентском портале Украины.

По мнению подписантов заявления, заместителя главы Комитета ВР по иностранным делам Бориса Тарасюка, и лидера оппозиции Сената РП Богдана Клиха, причиной сегодняшнего напряжения является «использование истории, часто трагической, для текущих политических целей».

В этой связи парламентарии призывают формировать взаимные отношения на принципе «Прощаем и просим прощения», а исследования и высказывания на тему истории сделать открытыми и свободными, чтобы никто не был наказан за выражение собственных взглядов, если в них нет призывов к насилию и вражде.

«История Польши и Украины учит, что на взаимной вражде выигрывает только Россия. И что собственно сегодня актуальным остается слоган о том, что без свободной Польши нет Украины, так же, как без независимой Украины нет безопасной Польши. Целью агрессивных действий России является не только Украины, но также Польша, весь Европейский союз и НАТО», — говорится в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что авторов скандального польского закона о запрете «бандеризма» консультировали историки, известные своими националистическими, антиукраинскими и антиамериканскими заявлениями.