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Высокий суд Англии

Названа дата заседания Высокого суда Англии по иску ПриватБанка к его бывшим владельцам

Инф. «ФАКТОВ»

26.02.2018 18:26 51

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Высокий суд Лондона назначил дату заседания по иску «ПриватБанка» против его бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний. Заседание состоится 27 февраля 2018 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Начало заседания — 10.30 по лондонскому времени.

Судьей в процессе выступает Джоанна Смит.

Напомним, в конце декабря 2017 года Высокий Суд Англии принял решение об аресте активов бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также активов шести компаний, которые предположительно принадлежат указанным бизнесменам или находятся под их контролем. Это решение было принято в качестве обеспечения иска представителей нового руководства «ПриватБанка».

Они намерены в ходе судебного процесса вернуть более 2,5 млрд долларов, надеясь доказать, что крупная сумма была выведена из банка незаконно, а потому подлежит возвращению.

Окончательное решение о национализации «ПриватБанка» было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны 18 декабря 2016 года. В настоящее время 100% акций принадлежит Минфину Украины.

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