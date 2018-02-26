Более сотни краж: в Днепре взяли дерзкую банду квартирных воров (фото)

В Днепре в ходе спецоперации полиции с привлечением бойцов спецподразделения КОРД (Корпус оперативно-раптової дії) была задержана группа квартирных воров, на счету которой более сотни краж.

Как рассказала «ФАКТАМ» начальник пресс-службы Днепропетровского областного главка Нацполиции Украины Анна Старчевская, выйти на след преступной группы, промышлявшей кражами в городе и области около трех лет, удалось оперативным путем.

— Задержали трех подозреваемых — мужчин в возрасте 26, 31 и 33 лет — сразу же после совершения ими очередного преступления в Новокодакском районе Днепра. Среди обнаруженных у них фомок, отмычек и других вещественных доказательств, указывающих на причастность к содеянному, правоохранители нашли также нож и гранату РГД-5, — говорит Анна Старчевская.

При этом она добавила, что во время обыска в арендованной злоумышленниками квартире были изъяты: пистолет с патронами, а также различные отмычки и другие приспособления для вскрытия дверей. Кроме того, оперативникам уголовного розыска удалось установить, что эту квартиру «криминальное трио» использовало для подготовки и отработки будущих преступлений. В частности, они приобретали похожие замки, чтобы досконально изучить их механизм перед тем, как вскрывать двери чужих квартир. Также злоумышленники «отрабатывали» каждый адрес, по которому собирались наведаться: следили, когда хозяева уходят на работу, когда возвращаются… Не забывали грабители и о разработке плана будущих «операций»: как и куда будут «отходить» после совершения преступления. Однако все эти предосторожности не помогли им избежать встречи с правоохранителями.

— Сейчас решается вопрос о переквалификации досудебного расследования, начатого по статье Уголовного кодекса Украины «Кража», на более тяжкую ее часть — «Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой», — добавила спикер полиции Днепропетровщины.

Как сообщали ранее fakty.ua, в Житомире полиция задержала серийного вора, который, находясь под домашним арестом за совершение около полусотни краж, пытался ограбить магазин.



Фото пресс-службы Днепропетровского областного главка Нацполиции Украины