Более сотни краж: в Днепре взяли дерзкую банду квартирных воров (фото)
В Днепре в ходе спецоперации полиции с привлечением бойцов спецподразделения КОРД (Корпус оперативно-раптової дії) была задержана группа квартирных воров, на счету которой более сотни краж.
Как рассказала «ФАКТАМ» начальник пресс-службы Днепропетровского областного главка Нацполиции Украины Анна Старчевская, выйти на след преступной группы, промышлявшей кражами в городе и области около трех лет, удалось оперативным путем.
— Задержали трех подозреваемых — мужчин в возрасте 26, 31 и 33 лет — сразу же после совершения ими очередного преступления в Новокодакском районе Днепра. Среди обнаруженных у них фомок, отмычек и других вещественных доказательств, указывающих на причастность к содеянному, правоохранители нашли также нож и гранату РГД-5, — говорит Анна Старчевская.
При этом она добавила, что во время обыска в арендованной злоумышленниками квартире были изъяты: пистолет с патронами, а также различные отмычки и другие приспособления для вскрытия дверей. Кроме того, оперативникам уголовного розыска удалось установить, что эту квартиру «криминальное трио» использовало для подготовки и отработки будущих преступлений. В частности, они приобретали похожие замки, чтобы досконально изучить их механизм перед тем, как вскрывать двери чужих квартир. Также злоумышленники «отрабатывали» каждый адрес, по которому собирались наведаться: следили, когда хозяева уходят на работу, когда возвращаются… Не забывали грабители и о разработке плана будущих «операций»: как и куда будут «отходить» после совершения преступления. Однако все эти предосторожности не помогли им избежать встречи с правоохранителями.
— Сейчас решается вопрос о переквалификации досудебного расследования, начатого по статье Уголовного кодекса Украины «Кража», на более тяжкую ее часть — «Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой», — добавила спикер полиции Днепропетровщины.
Как сообщали ранее fakty.ua, в Житомире полиция задержала серийного вора, который, находясь под домашним арестом за совершение около полусотни краж, пытался ограбить магазин.
Фото пресс-службы Днепропетровского областного главка Нацполиции Украины
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