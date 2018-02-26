На Донбассе ранены трое украинских военных

На востоке Украины российско-оккупационные группировки не прекращают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток зафиксировано четыре обстрела со стороны оккупантов. В результате вражеского огня ранения получили трое военнослужащих ВСУ. Об этом говорится в оперативной сводке штаба.

Как уточнили в штабе, на Донецком направлении вблизи Лебединского российско-оккупационные группировки вели обстрел из 82-мм минометов. Минометы калибра 120 мм захватчики применили по опорным пунктам украинской армии недалеко от населенного пункта Пески. В районе Каменки враг обстрелял украинских защитников из стрелкового оружия.

Напомним, тяжелые минометы запрещены Минскими соглашениями и должны быть отведены от линии соприкосновения. Тем не менее захватчики используют это вооружение, равно как и крупнокалиберные артиллерийские системы.