Во Франкфурте из окна 21-го этажа выпал принц фон Гогенцоллерн
Вечером 25 марта во Франкфурте-на-Майне из окна номера, расположенного на 21-м этаже отеля InterContinental, выпал принц Карл Патрик фон Гогенцоллерн. Немецкий аристократ погиб на 40-м году жизни.
Отель InterContinental во Франкфурте-на-Майне
Подробности пока не известны.
Гогенцоллерны когда-то были правителями Германии, Пруссии и даже Румынии. Это древний германский род швабского происхождения.
Карл Патрик Годехард фон Гогенцоллерн родился 4 декабря 1978 года. В 2014 году его признали виновным в мошенничестве. Принц оказался в тюрьме и должен был сидеть до июля 2018 года, но был освобожден досрочно.
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