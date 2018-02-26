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Карл Патрик фон Гогенцоллерн

Во Франкфурте из окна 21-го этажа выпал принц фон Гогенцоллерн

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

26.02.2018 18:44 638

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Вечером 25 марта во Франкфурте-на-Майне из окна номера, расположенного на 21-м этаже отеля InterContinental, выпал принц Карл Патрик фон Гогенцоллерн. Немецкий аристократ погиб на 40-м году жизни.

Отель InterContinental во Франкфурте-на-Майне

Подробности пока не известны.

Гогенцоллерны когда-то были правителями Германии, Пруссии и даже Румынии. Это древний германский род швабского происхождения.

Карл Патрик Годехард фон Гогенцоллерн родился 4 декабря 1978 года. В 2014 году его признали виновным в мошенничестве. Принц оказался в тюрьме и должен был сидеть до июля 2018 года, но был освобожден досрочно.

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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

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