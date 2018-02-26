Студентам-медикам, не желающим бастовать, нужно обеспечить занятия, - Минобразования

Министерство образования и науки требует от Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца возобновить учебный процесс и создать условия для тех студентов, кто хочет не бастовать, а учиться.

26 февраля НМУ им. Богомольца объявил о начале бессрочной забастовки. Входы в здание были заблокированы с помощью цепей. В результате даже те студенты, которые хотели учиться, не смогли получить соответствующие услуги от заведения.

Минобразования напомнило вузу о статье 44 Конституции Украины. Она четко гласит, что «никто не может быть принужден к участию или неучастию в забастовке».

В Минобразования считают недопустимым срыв образовательного процесса. «Студентам, желающим учиться, должны быть созданы условия для нормального учебного процесса. Студенты не могут и не должны страдать от каких-либо конфликтов, в частности управленческих», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения высказала мнение, что в данном конфликте речь идет не о забастовке студентов и преподавателей, а о «саботаже некоторых членов администрации и деканов НМУ».