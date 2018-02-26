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Пенсионный фонд назвал регионы с самыми довольными пенсионерами

Инф. «ФАКТОВ»

26.02.2018 19:40 656

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В Пенсионном фонде определили области, где выплачиваются самые высокие пенсии. После Киева с его средней пенсионной выплатой 3332,38 грн в рейтинге идут Донецкая и Луганская области (3268,03 грн и 2985,89 грн). Об этом сообщает УНН.

Размер выплат анализировался по состоянию на 1 января 2018 года. В число регионов с относительно высокими пенсиями попали Днепропетровская область — 2853,34 грн, Запорожская — 2681,15 грн, Харьковская — 2530,21 грн, Киевская область — 2501,14 грн.

По состоянию на 1 января 2018 года самый распространенный размер пенсии в Украине колебался в диапазоне от 1501 до 2000 грн. Такие выплаты получает каждый третий пенсионер или 3,9 млн человек. Свыше 10 тыс. гривен получали 1,01% граждан пенсионного возраста или 118 381 человек. Меньше 1300 грн получают 0,66% пенсионеров или 77 685 человек.

Напомним, всего в Украине 11,7 млн пенсионеров. С 1 января 2018 года повышение пенсий коснется военнослужащих, работников Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции.

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