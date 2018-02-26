Несмотря на непогоду, в столице пройдут продуктовые ярмарки

Несмотря на значительное похолодание, все же ярмарки традиционно пройдут в привычных для киевлян местах, отметили в столичной горгосадминистрации. Торговать будут продукцией агрохозяйств, фермеров, перерабатывающих предприятий Киевщины и других областей: в столицу доставят мясо-молочные, рыбные, бакалейные и другие товары.

27 февраля (вторник) торговля пройдет:

в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;

в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);

в Днепровском — на улице И. Микитенко, 21−27;

в Святошинском — на улице Г. Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а, и Б. Хмельницкого, 94, улицах Ружинской, 16−18 (возле сквера), Бульварно-Кудрявской, 2−4, Багговутовской, 1.

28 февраля (среда) распродажи состоятся:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Печерском — на улице Большая Васильковская (в границах улиц Тверской и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Тулузы, 10 (пересечении улицы Тулузы и бульвара Р. Роллана);

в Шевченковском — на пересечении улиц Телиги и Мельникова.

1 марта (четверг) киевлянам предложат продукты по адресам:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, улице Березняковской, 21−23;

в Печерском — на улице Московской, 2;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Г. Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1.

2 марта (пятница) торговля запланирована:

в Голосеевском районе- на проспектах Голосеевском, 116, и Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице А. Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, и Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;

в Подольском — в переулке Полковом (между улицами Билецкой и Полковой);

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, и Сельской, 16;

в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявска, 2−4, Рижской, 1, Древлянской, 16−20 и Ружинской, 16−18 (возле сквера), а также на пересечении улиц Гончара, 65а, и Б. Хмельницкого, 94.

3 марта (суббота) сельхозярмарки организованы:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, и Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской);

в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;

в Оболонском — на улице Иорданской, 1−9;

в Печерском — на улице К Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);

в Шевченковском — на улице Подвойского, 2--12.

4 марта (воскресенье) сельхозраспродажи развернутся:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);

в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;

в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»